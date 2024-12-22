«Орландо» совершил рекордный камбэк в финальной четверти (37:8) победного матча против «Майами»

«Майами» выиграл каждую из трех первых 12-минуток (40:28, 36:28, 30:28) и был впереди на 22 очка. «Орландо» стал первым клубом за последние пять лет (включая плей-офф), который сумел совершить камбэк в подобной ситуации.
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