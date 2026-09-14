Погода в Забайкалье на неделю: от летнего тепла до первых заморозков

Новая рабочая неделя в Забайкальском крае обещает быть контрастной. По данным Забайкальского гидрометцентра, в начале недели ещё можно будет насладиться теплом, но уже к середине сентября ночные температуры могут опуститься до отрицательных значений.
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