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  • Leon Dan
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Немецкие чиновники случайно раскрыли гостайну о подлодках НАТО у «Северных потоков»

Немецкие чиновники случайно раскрыли гостайну о подлодках НАТО у «Северных потоков»

Генпрокуратура Германии начала проверку в связи с возможным раскрытием государственной тайны. Предполагается, что секретная информация утекла в сеть во время планирования трубопровода «Северный поток — 2».

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Комментарии
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Россиянин
Минировали значит, еще в процессе строительства.
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