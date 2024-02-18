Немецкие чиновники случайно раскрыли гостайну о подлодках НАТО у «Северных потоков»

Генпрокуратура Германии начала проверку в связи с возможным раскрытием государственной тайны. Предполагается, что секретная информация утекла в сеть во время планирования трубопровода «Северный поток — 2».
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