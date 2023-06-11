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Эксперт назвал условия возвращения Бориса Джонсона в политику

Эксперт назвал условия возвращения Бориса Джонсона в политику

Возвращение Бориса Джонсона в политику может произойти только после тяжелого поражения консервативной партии, заявила исполнительный редактор Politico Europe Энн Макэлвой, 11 июня передает Sky News.

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