Дайвер заснял на видео подводный танец с нерпой

Житель Приморья во время дайвинга пообнимался с дружелюбной нерпой и заснял происходящее на видео. Видеоролик опубликовал телеграм-канал «Новости Приморья | Владивостока».
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