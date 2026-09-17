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МЕДИА ТОК

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Ozon ищет склады: маркетплейс запустил платформу для арендодателей

Ozon ищет склады: маркетплейс запустил платформу для арендодателей

Компания представила онлайн‑платформу, чтобы быстрее находить логистические объекты: принимаются предложения от арендодателей и застройщиков.

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