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В Минобороны сообщили о 16 беспилотниках ВСУ, сбитых за ночь

В Минобороны сообщили о 16 беспилотниках ВСУ, сбитых за ночь

В Минобороны РФ сообщили о работе системы противовоздушной обороны в двух российских регионах. Как сообщили в пресс-службе ведомства, «сегодня ночью пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку с применением беспилотных летательных аппаратов самолетного типа по объектам на территории РФ».

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