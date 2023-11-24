В Минобороны сообщили о 16 беспилотниках ВСУ, сбитых за ночь

В Минобороны РФ сообщили о работе системы противовоздушной обороны в двух российских регионах. Как сообщили в пресс-службе ведомства, «сегодня ночью пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку с применением беспилотных летательных аппаратов самолетного типа по объектам на территории РФ».
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