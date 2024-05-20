Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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«Вот те кино, здрасьте, приехали». Чего выжидает Путин

«Вот те кино, здрасьте, приехали». Чего выжидает Путин

Политнавигатор Запад проводит «мирную» конференцию в Швейцарии, потому что понимает, что проигрывает на Украине.

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Комментарии
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САША ЛЕПАЕВ
Пекину нужна только собственная выгода. а Россия так между прочем.Китай п м просто так ничего не делает любит посидеть на трех стульях а получится и на четырех. ему это всегда пока удается. если бы байдан не сморозил чушь с Пекинов. думаете что Китай к нам бы проявил большой интерес. конечно нет. а так Китаю некуда деваться зная что сначала Россия потом Китай.
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12 час.
СК
Сергей Ковалев
а ВВП ли &quot;выжидает&quot;? выжидают все, включая Китай. время против глобалистов с их &quot;новым дивными мiром&quot;, ибо их экспансия фсё! но капитал и влияние огромны, падают, но упадут не ночь с четверга на пятницу точно. Китаю необходимо диверсифицироваться, разменяв привычные западные рынки на рынки сочувствующих стран (БРИКС+?). сочувствующие в свою очередь выжидают, глядя на глобальную заваруху. ну и кукловоды, не желая на самом деле глобального кирдыка от ЯО, ищут пути к &quot;договорнякам&quot; (термин не мой, понятие &quot;глобальный договорняк&quot; внес М.Хазин), дабы отложить свою мечту глобальной власти на время, сохранив безусловно и себя, и идею. нового ничего. всем нам терпения.
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12 час.
VG
Vasily Golov
Швейцария.Там собравшиеся не мечтают о переговорах, Там разговоры о граница Украины,о размере контрибуций.Мы хотим видеть Украину без исконных русских территорий,внеблоковой,с определенной численностью армии.
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5 час.

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