«Вот те кино, здрасьте, приехали». Чего выжидает Путин

САША ЛЕПАЕВ Пекину нужна только собственная выгода. а Россия так между прочем.Китай п м просто так ничего не делает любит посидеть на трех стульях а получится и на четырех. ему это всегда пока удается. если бы байдан не сморозил чушь с Пекинов. думаете что Китай к нам бы проявил большой интерес. конечно нет. а так Китаю некуда деваться зная что сначала Россия потом Китай.

СК Сергей Ковалев а ВВП ли "выжидает"? выжидают все, включая Китай. время против глобалистов с их "новым дивными мiром", ибо их экспансия фсё! но капитал и влияние огромны, падают, но упадут не ночь с четверга на пятницу точно. Китаю необходимо диверсифицироваться, разменяв привычные западные рынки на рынки сочувствующих стран (БРИКС+?). сочувствующие в свою очередь выжидают, глядя на глобальную заваруху. ну и кукловоды, не желая на самом деле глобального кирдыка от ЯО, ищут пути к "договорнякам" (термин не мой, понятие "глобальный договорняк" внес М.Хазин), дабы отложить свою мечту глобальной власти на время, сохранив безусловно и себя, и идею. нового ничего. всем нам терпения.