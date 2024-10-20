Банк России предложил новый способ борьбы с мошенниками

Банк России предлагает ввести обязательный «период охлаждения» для потребительских кредитов и займов, чтобы предотвратить необдуманные решения и защитить граждан от мошенничества, говорится в пресс-службе банка.
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