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Банк России предложил новый способ борьбы с мошенниками

Банк России предлагает ввести обязательный «период охлаждения» для потребительских кредитов и займов, чтобы предотвратить необдуманные решения и защитить граждан от мошенничества, говорится в пресс-службе банка.

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