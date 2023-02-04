Аргументы недели

98 547 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Арсен Межлумов
    Чтобы нажимать по указке партийных руководителей нужные кнопочки при голосовании в ГД, много ума не надо. Намного эфф...Депутат Госдумы Ж...
  • Лидия Курзаева
    Молодцы.Депутат Госдумы Ж...
  • Сергей Кочегаров
    Правильно. Осудить и посадить, а лучше стереть с лица земли.Володин: вся поли...

Спикер Пентагона Райдер: военные США обнаружили еще один китайский аэростат-разведчик, он пролетает над Латинской Америкой

Спикер Пентагона Райдер: военные США обнаружили еще один китайский аэростат-разведчик, он пролетает над Латинской Америкой

Военные Соединенных Штатов обнаружили еще один разведывательный шар КНР, летательный аппарат движется над Латинской Америкой.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх