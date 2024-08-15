Трейдер Старт 2016
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Трейдер Старт 2016

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Apple разрабатывает роботизированную руку

Apple разрабатывает роботизированную руку

Apple разрабатывает настольного робота для дома, сообщает Bloomberg. Уточняется, что Apple Inc. в поисках новых источников дохода разрабатывает дорогостоящее настольное устройство для дома, которое сочетает в себе дисплей, подобный iPad, и роботизированную конечность (руку).

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