Председатель СК России поручил представить доклад о ходе проведения проверки по факту нарушения прав жителей Республики Дагестан

В средствах массовой информации размещена публикация о том, что в одном из дагестанских сел школьники вынуждены учиться в строительных вагонах, так как в основном здании общеобразовательного учреждения находиться опасно в связи с тем, что рушится потолок, парты залиты дождем и в здании отсутствует отопление.