«Хельмут должен остаться в Red Bull». Макс Ферстаппен заступился за Марко

«Хельмут должен остаться в Red Bull». Макс Ферстаппен заступился за МаркоGetty Images / Red Bull Content PoolТрехкратный чемпион мира Формулы 1 Макс Ферстаппен высказался о ситуации вокруг спортивного консультанта Red Bull Хельмута Марко.
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