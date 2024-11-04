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Царьград

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Военный конструктор Порядин заявил, что ему угрожают переводом в штурмовики

Военный конструктор Порядин заявил, что ему угрожают переводом в штурмовики

Фронтовой изобретатель Иван Порядин сообщил, что его собираются отправить штурмовать Курахово.Русский военный конструктор Иван Порядин c позывным «Механик» заявил, что ему угрожают переводом в штурмовое подразделение.

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