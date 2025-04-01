Сергей АНДРЕЕВ Киевский режим продолжает нанесение ударов по энергетической инфраструктуре РФ. Причем делает это он, невзирая на публичное заявление просроченного президента Украины Зеленского о принятии достигнутых в Эр-Рияде 24 марта российско-американских договоренностей по прекращению атак на объекты гражданской энергетики.