БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Киевский режим окончательно подрывает глобальную энергетическую безопасность

Киевский режим окончательно подрывает глобальную энергетическую безопасность

Сергей АНДРЕЕВ  Киевский режим продолжает нанесение ударов по энергетической инфраструктуре РФ. Причем делает это он, невзирая на публичное заявление просроченного президента Украины Зеленского о принятии достигнутых в Эр-Рияде 24 марта российско-американских договоренностей по прекращению атак на объекты гражданской энергетики.

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