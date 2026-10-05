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"Ситуация находится на контроле". В Барнауле к отоплению подключено 76,6% жилых домов

"Ситуация находится на контроле". В Барнауле к отоплению подключено 76,6% жилых домов

Работы по подключению продолжаются В Барнауле по данным на 5 октября тепло подано во все образовательные учреждения, в 93% учреждений здравоохранения (при этом все стационары уже подключены), в 2282 (76,6%) жилых дома из 2979, сообщает мэрия.

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