"Ситуация находится на контроле". В Барнауле к отоплению подключено 76,6% жилых домов

Работы по подключению продолжаются В Барнауле по данным на 5 октября тепло подано во все образовательные учреждения, в 93% учреждений здравоохранения (при этом все стационары уже подключены), в 2282 (76,6%) жилых дома из 2979, сообщает мэрия.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Г "Пришлось выброси...
- Польские силовики...
- АЗ Во ВЦИОМ высказал...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым