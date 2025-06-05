Экипажи Су-25 уничтожили технику ВСУ в зоне действия группы «Центр»

Также был поражен личный состав противника Российские экипажи штурмовиков ликвидировали украинских боевиков и бронированную технику в зоне ответственности группировки войск «Центр», сообщили в Министерстве обороны России.
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