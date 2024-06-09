Мужчина с военным рюкзаком напугал жителей Урюпинска 😳😳😳 Парень бесплатно раздавал дорогие шоколадки детям от 10 и старше лет.
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Мужчина с военным рюкзаком напугал жителей Урюпинска 😳😳😳 Парень бесплатно раздавал дорогие шоколадки детям от 10 и старше лет.