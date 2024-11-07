В музее на Седова для школьников открыли мир Арктики

В школе «Свиблово» состоялась увлекательная экскурсия по музею Арктики. Гости из школы №956 стали участниками настоящего путешествия, примерив на себя роль ученых и принимая участие в изучении увлекательных вопросов.
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