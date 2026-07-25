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SPLETNIK

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Кристина Асмус опубликовала новые фото с дочерью из Египта

Кристина Асмус опубликовала новые фото с дочерью из Египта

Кристина Асмус продолжает отдыхать с 12-летней дочерью Анастасией, которую родила в браке с Гариком Харламовым, в Египте.

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