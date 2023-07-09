ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

45 399 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Галина Дубровская
    Кому война, а кому мать родная , так было всегда - бизнес . Нет жёсткости в таких ситуациях , а другого по мелочи мес..."В Киев текут мил...
  • Светлана Шумилина
    А Ivan разве не трус?Сидит в соцсетях прячется или под какой юбкой.Не дай бог заберут в окопы,а здесь можно и поквакать.Что изменит в СВО...
  • Вадим Кузнецов
    Демидовы и Стогановы были миллиардерами, и Морозов, и Третьяков (по нынешнему счету). Не скажу про "честнее", но "луч...Медиа-ресурсы При...

"В Киев текут миллиарды из России". Раскрылась публичная схема обмана россиян нашими олигархами

"В Киев текут миллиарды из России". Раскрылась публичная схема обмана россиян нашими олигархами

У России сейчас два врага - Запад, который спонсирует наших прямых врагов с помощью денег и оружия, а также олигархи, которые внутри России разворовывают страну и ослабляют ее военный потенциал.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Ирина Котова
Так и получается
Ответить
32 мин.
Ирина Котова
Да, у большинства такое же мнение
Ответить
25 мин.
ГД
Галина Дубровская
Кому война, а кому мать родная , так было всегда - бизнес . Нет жёсткости в таких ситуациях , а другого по мелочи местного  изувечуи , растерзают , а если кто истинный патриот своей Родины России это только ты должен идти на смерть типо докажи , а на твое место пожалуйста с хитрицой хохол , татжик, узбек и тд только не русский . Руба гниет с головы , когда же там на верху истинные россияне будут за своё отечество верными народу будут ???? Продажные все шкуры , за дешевизной своей душеньки не видят глобальных катостров России. Продажные все
Ответить
9 мин.

Картина дня

наверх