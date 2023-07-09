У России сейчас два врага - Запад, который спонсирует наших прямых врагов с помощью денег и оружия, а также олигархи, которые внутри России разворовывают страну и ослабляют ее военный потенциал.
"В Киев текут миллиарды из России". Раскрылась публичная схема обмана россиян нашими олигархами
Комментарии
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Ирина Котова
Так и получается
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32 мин.
Ирина Котова
Да, у большинства такое же мнение
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25 мин.
ГД
Галина Дубровская
Кому война, а кому мать родная , так было всегда - бизнес . Нет жёсткости в таких ситуациях , а другого по мелочи местного изувечуи , растерзают , а если кто истинный патриот своей Родины России это только ты должен идти на смерть типо докажи , а на твое место пожалуйста с хитрицой хохол , татжик, узбек и тд только не русский . Руба гниет с головы , когда же там на верху истинные россияне будут за своё отечество верными народу будут ???? Продажные все шкуры , за дешевизной своей душеньки не видят глобальных катостров России. Продажные все
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9 мин.
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