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РСА: за три квартала 2026 года было продано 43,3 млн полисов е-ОСАГО

РСА: за три квартала 2026 года было продано 43,3 млн полисов е-ОСАГО

По данным Российского Союза Автостраховщиков (РСА), с января по сентябрь 2026 года в России было продано 43,3 млн полисов электронного ОСАГО, что на 60% больше, чем годом ранее за тот же период.

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