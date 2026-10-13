РСА: за три квартала 2026 года было продано 43,3 млн полисов е-ОСАГО

По данным Российского Союза Автостраховщиков (РСА), с января по сентябрь 2026 года в России было продано 43,3 млн полисов электронного ОСАГО, что на 60% больше, чем годом ранее за тот же период.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- ЕГ СберСтрахование ж...
- ЕГ СберСтрахование и...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым