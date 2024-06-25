Поцелуев мост в Петербурге восстановили после смертельного ДТП с автобусом

Фрагменты ограды подняли со дна Мойки. Специалисты закончили восстановительные работы на Поцелуевом мосту в Петербурге, металлическое ограждение которого было повреждено в результате смертоносного ДТП с участием автобуса.
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