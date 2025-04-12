15 непродуманных и запутанных инструкций, которые не помогли, а только вызвали ещё больше вопросов

Даже если вы не всегда пользуетесь инструкциями, полагая, что и сами разберётесь, иногда всё же приходится обращаться к ним за помощью — не зря же производители снабдили свои товары руководством к действию! .
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