В Москве состоялось 14-е заседание Совета руководителей уполномоченных органов стран ЕАЭС в сфере энергетики, на котором обсуждалось создание общих рынков газа, нефти, нефтепродуктов и электроэнергии, а также развитие нормативно-правовой базы для их функционирования.