Егор Титов: маленький вундеркинд Педро забил два великолепных гола «Спартаку»

Также на исход матча повлияли и решения Семака Экс-игрок московского «Спартака» Егор Титов прокомментировал игру форварда петербургского «Зенита» Педро в первом полуфинальном матче Пути РПЛ Фонбет Кубка России со «Спартаком».
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