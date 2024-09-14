Свидетели подтвердили причастность замглавы Подольска к аварии в котельной

Согласно судебным документам, в деле об аварии в котельной прошлой зимой подтверждается причастность заместителя главы администрации Подольска Романа Рязанцева, начальника котельной ЗАО «КСПЗ» Александра Чикова и генерального директора завода Игоря Кушникова на фоне показаний свидетелей.
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