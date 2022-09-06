Эксперт предсказал появление мультипликативного эффекта от развития туриндустрии

Сергей Кривоносов: Путин провел беспрецедентное совещание в истории российского туризма Беспрецедентным совещанием в истории российского туризма назвал заместитель председателя Сергей Кривоносов: Путин провел беспрецедентное совещание в истории российского туризма Беспрецедентным совещанием в истории российского туризма назвал заместитель председателя Комитета Государственной Думы по туризму и развитию туристической инфраструктуры, член рабочей группы по подготовке заседания Президиума Госсовета РФ Сергей Кривоносов («Единая Россия») заседание Президиума Государственного Совета Российской Федерации по вопросам развития туризма, состоявшееся на острове Русский под председательством президента России Владимира Путина.