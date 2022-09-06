ПолитДром

28 подписчиков

Свежие комментарии

  • Лидия Санникова
    Убогий идиот.Зеленский призвал...
  • Александр
    За нерушимой границей безнаказанное воровство. Хорошая логика! Надо подумать о нерушимости границ ворья. Сколько укра...В Совфеде объявил...
  • Silver Kont
    Да, пидарасам в России не место...Группа «Би-2» пок...

Эксперт предсказал появление мультипликативного эффекта от развития туриндустрии

Эксперт предсказал появление мультипликативного эффекта от развития туриндустрии

  Сергей Кривоносов: Путин провел беспрецедентное совещание в истории российского туризма Беспрецедентным совещанием в истории российского туризма назвал заместитель председателя  Сергей Кривоносов: Путин провел беспрецедентное совещание в истории российского туризма Беспрецедентным совещанием в истории российского туризма назвал заместитель председателя Комитета Государственной Думы по туризму и развитию туристической инфраструктуры, член рабочей группы по подготовке заседания Президиума Госсовета РФ Сергей Кривоносов («Единая Россия») заседание Президиума Государственного Совета Российской Федерации по вопросам развития туризма, состоявшееся на острове Русский под председательством президента России Владимира Путина.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх