Бойцы группировки «Центр» рассказали, как сожгли американский MaxxPro

Американский бронеавтомобиль MaxxPro уничтожили при освобождении Преображенки в ДНР российские войск, сообщил командир штурмовой роты 90-й гвардейской танковой дивизии группировки войск «Центр» Нагимьян Ильбулов 19 апреля РИА Новости.
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