Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Поддерживающий ВСУ кардинал примет участие в выборе нового Папы Римского

Поддерживающий ВСУ кардинал примет участие в выборе нового Папы Римского

Глава украинской греко-католической епархии в Австралии Микола Бычок, открыто поддерживающий Вооруженные силы Украины (ВСУ), включен в список кардиналов-выборщиков на ближайшем конклаве и будет участвовать в выборе нового Папы Римского.

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