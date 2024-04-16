В Усольском районе школьница выбежала на дорогу и попала под колеса авто

Усольском районе 15-летняя школьница оказалась под колесами иномарки из-за торопливости. Вечером 13 апреля девочка выбежала на дорогу, чтобы успеть на автобус, в этот момент её сбил 28-летний водитель Toyota Corona Premio.
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