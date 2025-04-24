Дороги к столичным кладбищам отремонтированы перед Пасхой блаженных

Власти столицы анонсируют работы по благоустройству подъездных путей к некоторым кладбищам. Накануне Пасхи блаженных дорожники компании Exdrupo провели работы по профилированию обочин и пломбированию подъездной дороги к кладбищу Святого Лазаря в Кишиневе, сообщает IPN.
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