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Царьград

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Сооснователь Pink Floyd Уотерс прогнозирует бегство Зеленского: Это вопрос времени

Сооснователь Pink Floyd Уотерс прогнозирует бегство Зеленского: Это вопрос времени

Американский музыкант Роджер Уотерс, который с самого начала трезво оценивал ситуацию, из-за которой Россия была вынуждена начать спецоперацию на Украине, сделал прогноз по поводу будущего Зеленского.

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