Военные в Уссурийске перевернули БМП на железную дорогу

Военные в Уссурийске перевернули БМП на железную дорогу

Боевая машина пехоты упала с платформы поезда на железную дорогу в Уссурийске. Чтобы поставить технику на гусеницы, пришлось задействовать восстановительный поезд, сообщает ИА UssurMedia.

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