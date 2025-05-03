Торжественное открытие мероприятия началось с выхода спортсменов и исполнения гимна Российской Федерации.
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Торжественное открытие мероприятия началось с выхода спортсменов и исполнения гимна Российской Федерации.