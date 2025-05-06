Фильм о легендарном полководце, оставшимся в тени истории: в Краснодаре прошла премьера нового сериала «Рослый» Из российской истории большинство из нас помнят имена прославленных полководцев Великой Отечественной войны, таких как Жуков, Рокоссовский, Конев.
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