Фильм о легендарном полководце, оставшимся в тени истории: в Краснодаре прошла премьера нового сериала «Рослый» Из российской истории большинство из нас помнят имена прославленных полководцев Великой Отечественной войны, таких как Жуков, Рокоссовский, Конев.