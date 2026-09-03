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Царьград

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Энергетики установят 2,5 тыс. опор ЛЭП за 70 млн рублей в Сибири

Энергетики установят 2,5 тыс. опор ЛЭП за 70 млн рублей в Сибири

На реализацию программы выделено свыше 70 млн рублей. Динамика работ значительно опережает показатели годичной давности: в 2025 году за тот же срок специалисты смонтировали на 37% меньше новых опорных конструкций.

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