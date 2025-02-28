Сыграл в дурака: США сокращает поддержку Украины после скандала в Белом доме

Беспрецедентная перепалка, произошедшая 28 февраля в Белом доме между Владимиром Зеленским с одной стороны и Дональдом Трампом и Джей Ди Вэнсом с другой, может серьезно сказаться на поддержке Украины американцами, уверены опрошенные «Известиями» эксперты.
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