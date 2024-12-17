Дягиль для желудка

Согласно легендам, монахи впервые узнали о лечебных свойствах дягиля лекарственного благодаря архангелу Михаилу, который поведал им о целебных свойствах этого растения и о том, что оно способствует предупреждению чумы.
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