Павел Прилучный и Зепюр Брутян показали семейную идиллию вместе с сыном от Муцениеце

В московском кинотеатре «Москва» с аншлагом прошла премьера новой комедии «Постучись в мою Тверь». Режиссер Симон Багдасарян презентовал зрителям свою свежую работу, а продюсерские штрихи проекта выполнили братья Андреасян.
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