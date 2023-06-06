Эксперт Герман Клименко предложил ввести ответственность за создание дипфейков

Председатель совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко прокомментировал инициативу привлечения к ответственности за распространение фото, аудио и видео материалов, созданных нейросетями с использованием чьего-либо лица (дипфейк).
Председатель совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко прокомментировал инициативу привлечения к ответственности за распространение фото, аудио и видео материалов, созданных нейросетями с использованием чьего-либо лица (дипфейк).
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