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В большинстве регионов РФ подешевели дачи и коттеджи

В большинстве регионов РФ подешевели дачи и коттеджи

В большинстве российских регионов этим летом подешевели дачи и коттеджи. Об этом сообщает ТАСС. По словам генерального директора федерального портала «Мир кварти» Павла Луценко, тенденция к снижению цен на недвижимость становится все более заметной.

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