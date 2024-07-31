Москва помогает Донецку: аварийные бригады устранили более 36 тысяч повреждений инженерных сетей

Коммунальные службы Москвы продолжают оказывать помощь жителям Донецка, пострадавшим от обстрелов. С начала 2022 года специалисты столичных аварийных бригад работают над ликвидацией последствий боевых действий в городе.
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