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Рыбка против мошенников: как Яндекс учит детей не попадаться на уловки

Рыбка против мошенников: как Яндекс учит детей не попадаться на уловки

Специалисты по цифровой безопасности разработали образовательный онлайн-урок для учащихся школ.ShutterstockКомпания Яндекс стала участником всероссийского просветительского проекта «Цифровой ликбез» во второй раз.

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