В Крыму оценили назначение нового украинского посла в Турции

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 дек – РИА Новости. Новый посол Украины в Турции Нариман Джелялов прославился организацией теракта в Крыму, его назначение не может соответствовать высокой должности дипломата, заявил РИА Новости крымский политический эксперт Сергей Галани.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии