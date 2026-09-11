С миру по нитке...
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Что мог позволить себе обычный человек в СССР на свою зарплату 100 лет назад

Сколько зарабатывал советский рабочий в 1926 году и что он себе покупал. Сравниваем с тем, как мы живем сегодня.

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