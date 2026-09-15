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FiNE NEWS

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В Подмосковье спасатели вывели из леса пятерых заблудившихся грибников

В Московской области в двух округах — Истре и Волоколамском — за сутки спасатели вывели из леса пятерых грибников, среди которых были взрослые и дети.

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