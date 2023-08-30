Что означает высказывание Франциска о России

Алексей Горшков

Да,конечно - мощнейший удар по "майданутым"! От Православной церкви они уже отказались,сейчас их врагом выступил и глава католиков, а значит и подчиняющихся им униатов...Остаётся только самопальная украинская церковь во главе с капитаном турецкой армии - какой вес она в мире имеет - вопрос... А мне кажется,что действия Папы продиктованы тем, что в последнее время, хотя пока и почти незаметно, ВЕСЬ ЗАПАД УЖЕ начал сливать Салорейх! Не удивлюсь,если он себя ещё и "победителями укронацизма" объявит по примеру Второй Мировой войны,в которой,как он утверждает - его страны победители, а СССР - всего лишь гитлеровский союзник,поделивший с нацистами несчастную Польшу! Чует моё сердце - повторится афганский сценарий, и на шасси улетающих самолётов будут "щеневмерлы" висеть! Но нам ни в коем случае не расслабляться, восхищаясь Римским Папой! Всегда в нём сомневался! Доверять не просто католику,но ИЕЗУИТУ...Ведь именно эта "братия" отличалась постоянным вмешательством в светские дела! Причём всегда делали это чрезвычайно тонко,вероломно,прикрываясь "благими намерениями"! Даже появилось в русском языке устойчивое нарицательное выражение - "по-иезуитски" Не в этом ли корни "двойных стандартов" - говорить о какой-то "светлой силе" - и прикрываясь этим творить черт знает что! Ещё меня напрягает то,что именно с момента избрания Папы-иезуита началось брожение в православных Украине и Белоруссии! Доказательств,естественно,у меня никаких - но на то он и иезуит...