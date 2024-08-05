Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Фондовые рынки США закончили день сильным падением

Фондовые рынки США закончили день сильным падением

Фондовые рынки США закрылись снижением в пределах 3%, свидетельствуют данные торгов. Так, промышленный индекс Dow Jones снизился на 2,6%, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ - на 3,4%, индекс широкого рынка S P 500 - на 3%​​​.

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