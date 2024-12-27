Велемудр. Мир т...
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Велемудр. Мир тесен.

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ПРОГРАММИРОВАНИЕ МУЗЫКОЙ

ПРОГРАММИРОВАНИЕ МУЗЫКОЙ

Никогда в истории человечества не звучало столько музыки, как сейчас. Но на самом деле она не просто звучит – она исполняет свою функцию программирования.

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Комментарии
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Валерий Холодок
Хотя до сих пор идёт спор о настройке Ля первой октавы как 440 Гц или 432 Гц. https://emastered.com/ru/blog/432-hz-tuning-standard Всего доброго.
432 против 440: Окончательное руководство по стандартам настройки
emastered
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TTT
Или 444 Гц?
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7 час.
Валерий Холодок
Здравствуйте. Может быть здесь дело в гармонии музыкального произведения как с физическим  телом Человека, так и с окружающим его миром.
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